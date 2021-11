Nazionali, Theo Hernandez ancora decisivo: assist per il gol – VIDEO

Il terzino rossonero protagonista del gol che è valso l’1-0 alla Francia nel match contro il Kazakistan: decisivo il passaggio per il gol

Theo Hernandez non si ferma più con la Nazionale francese di Didier Deschamps, col commissario tecnico che sembra ormai non poter più fare a meno dell’esterno milanista.

Anche oggi Theo si è rivelato decisivo dopo soli sei giri di lancette, servendo un pallone d’oro a Mbappe che ha portato avanti la Francia sul Kazakistan, nel match valido per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. La Francia è ora avanti per due reti a zero, in un match assolutamente alla sua portata.

Theo Hernandez dunque sta dimostrando dunque di essere un calciatore importante anche per Les Bleus, che sembrano aver trovato l’equilibrio giusto in campo con la spina nel fianco rossonera in campo. Con la sua sovrapposizione e incursione in area di rigore ha tratto in inganno la difesa avversaria, dopodiché ha servito una palla al bacio per Mbappe che di prima intenzione ha preso in controtempo il portiere kazako portando avanti i suoi.