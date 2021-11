Rossoneri in Nazionale: Theo Hernandez titolare, Saelemaekers in panchina

Buone notizie per Theo Hernandez. Il terzino rossonero è stato schierato titolare da Deschamps per la gara di stasera contro il Kazakistan

Procede a gonfie vele il percorso di Theo Hernandez con la sua Francia. Dopo le prime convocazioni e apparizioni in maglia blu, pare che Didier Deschamps non possa fare più a meno dell’esterno rossonero. Anche stasera, Theo partirà dal primo minuto.

La Francia, infatti, sfiderà in casa il Kazakistan alle ore 20.45, nella gara dei gironi di qualificazione ai prossimi Mondiali. Non dovrebbero esserci problemi per i galletti transalpini, che con la vittoria facile potrebbero centrare l’accesso diretto alla competizione.

Theo Hernandez, come ormai di consueto, partirà da esterno a sinistra nel centrocampo a quattro di Deschamps. Un ruolo più offensivo per lui rispetto a quello di terzino puro ricoperto nel Milan, e che fino ad oggi gli ha garantito ottime prestazioni.

Alle sue spalle, agirà il fratello Lucas, schierato nei tre (centrale di sinistra) della retroguardia francese.

Leggi anche:

Belgio-Estonia: panchina per Saelemaekers

Discorso diverso per Saelemaekers. Il CT Roberto Martinez ha preferito lasciare in panchina l’ala rossonera, che aveva invece giocato circa 60’ minuti contro l’Italia in Nations League. Probabilmente, il tecnico spagnolo userà Alexis come arma in corsa. La sua entrata al secondo tempo potrebbe essere utile a spezzare la gara in caso di difficoltà.

Al suo posto, partirà titolare Thomas Meunier, esterno del Borussia Dortmund.