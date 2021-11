Calciomercato Milan, concorrenza in aumento per il bomber!

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Todofichajes, sull’argentino si sta muovendo con forza il club andaluso, che lo vuole già a gennaio.

Il mercato di gennaio è quasi alle porte e i club preparano i colpi per rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione. La dirigenza rossonera devono affrettarsi per evitare che la concorrenza possa strapparle i primi obiettivi.

Continuano ad aggiungersi alla lista le pretendenti per Julian Alvarez. Il 21enne è ormai al centro di una vera e propria asta di mercato. La maggior parte delle big d’Europa lo hanno messo nel mirino la stella allenata da Marcelo Gallardo e cercheranno di portarla via al tecnico dei Millionarios. Il contratto dell’argentino, come è ormai ben noto, scade nel dicembre del 2022 e la sua volontà non è quella di rinnovare, bensì di sbarcare in Europa.

Anche il Siviglia su Julian Alvarez

Dalla Spagna fanno sapere che un altro club della Liga si sarebbe mosso per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante. Si tratta del Siviglia di Lopetegui. Secondo quanto riferito dal portale di mercato Todofichajes la squadra andalusa, a differenza del Milan e dell’Atletico Madrid, vorrebbe portare in Spagna il giocatore già da gennaio. Il Diavolo e i Colchoneros invece, a detta del quotidiano spagnolo, lo lascerebbero in al River Plate fino a fine stagione.

Con El Nesyri e Munir infortunati e indisponibili almeno fino a febbraio, il Siviglia ha bisogno di rinforzare il reparto avanzato già da questo inverno e Julian Alvarez è il profilo desiderato dal direttore sportivo ex Roma Monchi, che si sta già muovendo in questa direnzione. L’affare si aggira intorno ai 20 milioni di euro e rientra pienamente nella politica del club andaluso, che rischia quindi di soffiare l’obiettivo al Milan e a tutte le altre pretendenti, fra cui si annoverano in Italia anche Juventus e Fiorentina