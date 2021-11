Milan, l’erede di Kessie è pronto: può arrivare subito

Il Milan ha individuato l’erede di Franck Kessie. Il nuovo centrocampista può sbarcare a Milanello in qualsiasi momento: arriverà dalla Francia. Il punto

Non c’è ancora certezza sul futuro di Franck Kessie. Non passano giorni in cui non ci sono aggiornamenti sulla trattativa tra il centrocampista e il Milan. La realtà dei fatti è che tra le parti c’è un’importante distanza. Una distanza che potrebbe risultare incolmabile.

L’ivoriano e il suo entourage chiedono davvero tanto per mettere nero su bianco, ben 8/9 milioni di euro a stagione. Il club rossonero, invece, non vorrebbe andare oltre i 6/6,5 milioni di euro.

Paolo Maldini non ha ancora mollato la presa e la speranza è che Kessie accetti l’offerta. Difficile che il Milan decida di spingersi oltre. Come successo con Calhanoglu e soprattutto Donnarumma, il Diavolo non si farà trovare impreparato e ha già pronta l’alternativa.

Si tratta di Boubacar Kamara del Marsiglia. Il giovane calciatore francese – come si legge sul Corriere dello Sport – potrebbe arrivare al Milan in qualsiasi momento. E’ in scadenza di contratto e il rinnovo con l’OM non sembra essere prioritario.

L’addio alla Ligue 1 si avvicina e in caso Kessie dovesse salutare il Milan già a gennaio, non è da escludere un suo approdo in rossonero fin da subito.

C’è da fare attenzione all’importante concorrenza: su Kamara, infatti, si registra l’interessamento da parte di Bayern Monaco, Juventus e di diversi club di Premier League.