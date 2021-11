Irlanda del Nord-Italia, formazioni ufficiali: c’è Tonali!

Arriva la prima da titolare per Sandro Tonali con la Nazionale Maggiore. Roberto Mancini ha deciso di affidarsi a lui per la gara contro l’Irlanda del Nord

Grande notizia per Sandro Tonali ma in generale per tutto l’ambiente rossonero. Il centrocampista del Milan, convocato dal CT Mancini per gli impegni di qualificazione ai Mondiali 2022, partirà stasera dal 1’ minuto contro l’Irlanda del Nord.

Una decisione che in realtà è stata assai quotata in questi giorni. La prestazione di Sandro da subentrato nella gara contro la Svizzera ha meravigliato i tanti spettatori presenti allo Stadio o dietro una Tv. L’ex Brescia si è subito reso utile ai compagni esprimendo grande volontà e comportandosi parecchio bene sia in fase di costruzione che di interdizione.

Eccolo, quindi, premiato da Roberto Mancini, che staserà gli concederà la prima da titolare con la maglia azzurra della Nazionale Maggiore. È una gara assolutamente decisiva quella che vedrà rivali Italia e Irlanda del Nord. Gli azzurri dovranno tentare l’impresa per passare ai Mondiali da primi del girone, e quindi accedervi in maniera diretta.

Si spera che Tonali riesca a dare un grosso contributo alla squadra di Mancini. Di seguito l’11 titolare scelto dal Ct italiano per la gara in programma stasera alle ore 20.45:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Tonali, Jorginho, Barella; Berardi, Insigne, Chiesa.