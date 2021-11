Ambrogino d’Oro, tra i premiati anche Franco Baresi

L’ex capitano della squadra rossonera è tra i premiati. La cerimonia di consegna è prevista per il 7 dicembre. Premiati anche Arjola Trimi e Tommaso Claudi.

Il Comune di Milano, come avviene ogni anno, premio con l’Ambrogino d’Oro coloro (uomini, donne, associazioni o organizzazioni) i quali danno lustro alla città.

Quello che offre il capoluogo lombardo ai cittadini rappresenta un simbolo e un riconoscimento molto importante. Sono stati resi noti i nomi dei premiati e nella lista dei sei per questa edizione c’è anche il Vicepresidente del Milan, Franco Baresi. Insieme all’ex numero 6 rossonero c’erano, tra gli altri, anche la campionessa paralimpica Arjola Trimi e il diplomatico italiano Tommaso Claudi, rimasto nell’ambasciata italiana in Afghanistan durante i giorni della presa di Kabul da parte dei talebani.

La consegna avverrò come sempre il 7 dicembre, in occasione dei festeggiamenti di Sant’Ambrogio nel Teatro Dal Verme. La commissione per la Concessione delle civiche benemerenze di Palazzo Marino ha indicato i 40 nomi che saranno insigniti dei riconoscimenti. Verranno consegnate cinque medaglie d’Oro alla memoria, 15 medaglie d’oro e venti Attestati di civica benemerenza.