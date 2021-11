Milan, dalla Ligue 1 alla Serie A: è sfida alla Juventus

Non c’è solo il Milan sulle tracce del calciatore, che milita in Ligue 1. Arrivano conferme in merito all’interessamento da parte della Juventus, pronta a sfidare i rossoneri

Il 30 giugno si avvicina inesorabilmente. Come è noto, il giorno citato rappresenta l’ultimo di contratto per diversi calciatori. Per un giocatore che ha un accordo fino a questa estate, il tempo per rinnovare è dunque praticamente scaduto.

Trovare un’intesa adesso è davvero complicato: il Milan, ad esempio, sta continuando a lavorare con gli agenti di Franck Kessie e Alessio Romagnoli. Più, però, passa il tempo, più i due giocatori si allontano dal club rossonero.

Le dichiarazioni dell’ivoriano in terra giapponese, la scorsa estate, nel corso delle Olimpiadi di Tokyo, ormai se le è portate via il vento e le richieste per firmare sono ritenute altissime. Il capitano, invece, sembra, in questi giorni, voler venire incontro al Milan ma meglio non farsi illusioni, quando sei chiamato a trattare con Mino Raiola. Il Milan, però, non è l’unica squadra alle prese con i rinnovi. Guarda ai possibili prossimi svincolati è dunque un dovere.

Occasione Kamara

Massara e Maldini lo stanno facendo e non è un segreto che il Milan stia seguendo con interesse a Boubacar Kamara. Il calciatore francese non dovrebbe rinnovare con il Marsiglia e il club rossonero è pronto ad approfittarne.

L’interesse per il giocatore, capace di destreggiarsi sia da difensore ma soprattutto da centrocampista, è noto da tempo. In passato Kamara non ha nascosto la volontà di voler giocare in Inghilterra, in Premier League, ma le insidie maggiore per il Milan potrebbero arrivare dall’Italia.

Tuttosport, in edicola stamani, conferma l’interessamento da parte della Juventus, pronta a sfidare i rossoneri per portare a Torino Kamara.