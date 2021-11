Nazionali, quanti rossoneri impegnati oggi: ben 7 in campo questa sera

Tantissimi calciatori del Milan questa sera scenderanno in campo con le rispettive Nazionali. Si scende in campo a partire dalle 17

E’ ancora tempo di gare delle Nazionali. Ieri è stato il turno dell’Italia, con Sandro Tonali che è sceso in campo dal primo minuto ma non è riuscito, insieme ai compagni, a centrare la qualificazione per il Mondiale.

Sabato il Milan tornerà in campo per sfidare una Fiorentina in emergenza, ma anche Stefano Pioli dovrà fare a meno di alcune pedine importanti come Calabria. Fatto sta che il gruppo non è ancora al completo per le nuove gare odierne che vedranno impegnati ancora diversi rossoneri.

Rossoneri in Nazionale, oggi tocca a Theo Hernandez e tanti altri

Saranno ben sette i calciatori tesserati per il Milan che questa sera scenderanno in campo con le rispettive squadre per difendere i colori delle proprie Nazioni. Chi per le qualificazioni al Mondiale in Qatar nel 2022, chi per aiutare i compagni delle formazioni Under 21.

Si parte alle 17 con l’Algeria di Ismael Bennacer, che affronta il Burkina Faso. In campo, si spera, anche Pietro Pellegri alle 17.30 per sfidare con l’Under 21 di Nicolato i pari età della Romania. Alle 18.30 è il turno di Pierre Kalulu, che con l’Under 21 della Francia affronta la Macedonia del Nord. Alle 20 Kessie impegnato in Camerun-Costa d’Avorio, 45 minuti dopo scendono sul terreno di gioco Rade Krunic in Bosnia-Ucraina, Saelemaekers in Galles-Belgio e Theo Hernandez in Finlandia-Francia.