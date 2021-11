Omoregbe, parla il suo allenatore: “Talento imprendibile, mi ricorda Leao”

Qualche informazione in più su Bob Murphy Omoregbe, il giovanissimo attaccante che il Milan avrebbe già opzionato per il futuro.

Da qualche giorno le cronache di mercato vicine al Milan hanno cominciato a parlare di un giovanissimo attaccante, ancora poco conosciuto dalla maggior parte dell’opinione pubblica.

Si tratta di Bob Murphy Omoregbe, talentuoso classe 2003 che milita nel piccolo club piemontese del Borgosesia, nelle serie dilettantistiche italiane. Un ragazzo dalle qualità interessanti che sta attirando l’interesse di molti. Ma il Milan sembra averlo già opzionato, con tanto di contratto triennale per portarlo a Milanello.

Italianissimo ma con chiare origini nigeriane, Omoregbe si sta ben comportando in questa sua prima stagione da titolare con la formazione granata. Grazie alla fiducia del tecnico Manuel Lunardon. Quest’ultimo, intervistato da NicoloSchira.com, ha descritto meglio le caratteristiche del nuovo enfant prodige italiano.

Leggi anche:

Omoregbe, il nuovo Leao con la testa sulle spalle

Lunardon ha così descritto le caratteristiche del 18enne: “È un attaccante classe 2003, un talento puro. Oltre al giocatore ci tengo a sottolineare il ragazzo perbene che è. Bobby si fa voler bene da tutti: quello che mi impressiona negli allenamenti è la sua voglia di lavorare e migliorarsi sempre. Spesso tanti suoi coetanei sono immaturi, lui invece è molto professionale e giudizioso. Sul campo non si risparmia mai: non è un fannullone e si allena bene”.

I punti di forza e quelli da migliorare: “Direi che lo spunto, la progressione palla al piede e il dribbling sono le sue armi migliori. Quando parte in velocità palla al piede, non lo prendi mai…Deve crescere nella primissima giocata quando gli arriva la palla nella costruzione del gioco”.

Il tecnico si è espresso subito con un paragone illustre: “Mi ricorda Rafael Leao, che tra l’altro piace tantissimo a Bobby. Il portoghese è ancora più tecnico, ma con i dovuti paragoni rivedo certe cose di Bobby in Leao. Entrambi hanno un grande strapotere fisico abbinato a una velocità fuori dal comune. Fisicamente Bobby deve ancora formarsi”.

Infine sul suo carattere fuori dal campo: “Un ragazzo splendido. Tutti lo cercano in questo momento come potrete immaginare, sarebbe facile distarsi e magari perdere la retta via, invece lui ha la testa sulle spalle e non ha perso l’umiltà che l’ha sempre contraddistinto. Molti al posto suo penserebbero solo al pallone, invece Bobby sta sul pezzo anche a scuola, dove non salta una lezione e ha pure ottimi voti”.