Marchisio vota Milan: “E’ la favorita per lo Scudetto”

E’ da ormai diverse settimane che molti addetti ai lavori elogiano il lavoro di Stefano Pioli alla guida del Milan ed il percorso che i rossoneri stanno compiendo da circa due anni.

Tante parole positive nei confronti di una squadra tornata al vertice del campionato italiano e che ora può dire la sua anche in ambito internazionale. Questa volta a complimentarsi con il diavolo è stato Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus e della Nazionale Italiana.

Marchisio: “Milan in forte crescita, anche se la rosa più forte…”

Queste le parole di Claudio Marchisio riportate nell’edizione odierna del quotidiano italiano La Stampa: “E’ giusto, per quello che si è visto finora, che Milan, Napoli e Inter siano in lotta per vincere lo Scudetto. Non penso che qualcun altro possa inserirsi tra di loro se dovessero continuare a far bene, così come hanno fatto fino a questo momento”.

Ma c’è una squadra in particolare che ha colpito Marchisio: “Tra le tre candidate alla vittoria finale voto Milan. E’ la squadra che mi ha impressionato maggiormente, anche più dell’Inter che sulla carta ha una rosa più forte, e cresce di partita in partita. Il Napoli? Buon inizio, ma nei momenti decisivi ha sempre mollato, forse anche per fattori ambientali. Ovviamente spero per loro che questo non accada, ma penso fortemente che il tricolore rimanga a Milano anche per questa stagione”.