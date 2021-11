ML – Le ultime da Milanello: Ballo-Tourè in gruppo, in due ancora a parte

Le ultime novità direttamente da Milanello e riportate dalla nostra redazione. Ancora due giocatori si allenano a parte

Ci sono importanti aggiornamenti per quanto riguarda la situazione infortunati in casa Milan. Mancano pochi giorni all’importante sfida con la Fiorentina e Pioli spera di recuperare più pezzi possibili.

C’è subito una bella notizia per il tecnico emiliano, che oggi ha visto Ballo-Tourè allenarsi col resto del gruppo. Sembra dunque aver smaltito completamente il problema fisico degli ultimi giorni. Anche Zlatan Ibrahimovic, rientrato ieri dagli impegni in Nazionale, è regolarmente in campo.

Milan, un recupero ma ancora due giocatori a parte

Non è tutto però, perché nei rossoneri ci sono ancora due calciatori non al meglio dal punto di vista atletico e che stanno riprendendo gradualmente le attività dopo i rispettivi infortuni muscolari. Stiamo parlando di Samuel Castillejo e Alessio Romagnoli.

L’esterno spagnolo, come ricorderete, si è fatto male al flessore nel primo tempo della sfida a Bologna. Problemi anche per il capitano rossonero prima del derby con l’Inter. I due continuano il loro lavoro personalizzato e Pioli spera ovviamente di riaverli al più presto in gruppo.