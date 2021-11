Colpo dal Napoli: ora è possibile. L’annuncio del giocatore

Hirving Lozano sogna una grande squadra. Il Napoli rappresenta solo uno step della sua carriera. In passato il giocatore è stato accostato al Milan

Stanno facendo discutere non poco le dichiarazioni di Hirving Lozano, rilasciate in Messico. L’esterno classe 1995 ha di fatto lasciato intendere che al Napoli è solo di passaggio.

“Credo di giocare in un club molto competitivo, con compagni molto validi, e sono cresciuto molto sotto quest’aspetto – le sue parole a TV Azteca Deportes – La verità è che mi piacerebbe andare a giocare in un altro club più grande. Mi considero un calciatore molto competitivo, con obiettivi chiari. Sento di essere a un buon livello e mi piacerebbe fare questo nuovo passo. Andiamo però ‘step by step’, ora devo migliorare il più possibile a livello personale e calcistico. Poi spero che, se Dio vuole, possa accadere”.

Il club azzurro rappresenta per Lozano solamente una tappa intermedia nella sua carriera. Dopo aver giocato per il Psv Eindhoven e ora per il Napoli, il messicano spera di far un ulteriore salto in avanti, in una squadra più importante.

Idea Milan

Le parole di Lozano avranno certamente fatto drizzare le orecchie a tutti gli operatori di mercato. Chissà che non l’abbia fatto anche Paolo Maldini, che in passato provò a portare in rossonero l’esterno.

Lozano ha una valutazione importante sui 35/40 milioni di euro. Difficile che De Laurentiis faccia sconti ma chissà che non si possano trovare delle formule particolari per favorire l’affare. E’ solo una suggestione ma è evidente che Lozano potrebbe davvero rappresentare un profilo giusto per il Milan di Pioli che cerca un calciatore abile nel dribbling, che sappia giocare sulla destra.

I numeri di Lozano erano stati migliori la passata stagione (15, di cui 11 in campionato). Ad oggi, invece, sono solo tre i centri, due in Serie A e uno in Europa League.