Milan, torna in Italia | Mourinho lo vuole alla Roma!

Secondo quanto riportato dalla Spagna, la Roma insiste per arrivare all’ex Milan: i dialoghi sono in fase avanzata.

Sono giorni importanti per il mercato. Durante questa sosta le società sono al lavoro per delineare le strategie per rinforzare la rosa, in vista della sessione invernale di calciomercato.

A tal proposito potrebbe fare ritorno in Serie A una vecchia conoscenza del Milan. Il club rossonero lo ha trattato nuovamente in estate ma non è riuscito a chiudere l’accordo con il club, che chiedeva condizione troppo esose per la cessione. Stiamo parlando del terzino destro del Manchester United, Diogo Dalot, che in Inghilterra continua a non trovare la giusta continuità. La squadra di Solskjaer vorrebbe acquistare un nuovo laterale a gennaio e per farlo occorre necessariamente la partenza del portoghese.

Leggi anche:

Mourinho vuole il terzino

Sul giocatore c’è forte la Roma. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo Todofichajes, i giallorossi e il Manchester United sono ancora in trattativa per il terzino voluto da José Mourinho. Su quella fascia lo Special One ha da tempo richiesto un rinforzo, non soddisfatto del rendimento di Reynolds e Santon. Il tecnico vorrebbe un’alternativa a Rick Karsdorp, se non proprio un titolare.

I Red Devils rimangono fermi sulla loro posizione, d’accordo con il prestito ma con un riscatto obbligatorio fissato alla cifra di 10 milioni di euro. Il club capitolino spera di riuscire a convincere il club inglese ad accettare esclusivamente il prestito, senza l’impegno del riscatto, abbassando magari la cifra a 8 milioni. I dialoghi fra i due club sono in una fase molto avanzata e la possibilità di rivedere Diogo Dalot in Serie A è concreta, dopo che, come sottolinea lo stesso portale spagnolo, i rossoneri avevano fatto un’offerta importante in estate.