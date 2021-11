Milan, Bennacer esce in barella: le condizioni dell’algerino

Il centrocampista del Milan è stato costretto a lasciare il campo nei minuti finali del match con la sua nazionale. Nulla di grave però per lui: soltanto crampi.

Fra i tanti giocatori rossoneri impegnati questa sera con le proprie nazionali, c’era anche Ismael Bennacer. Nel match fra Algeria e Burkina Fasu, il mediano sforna un’altra ottima prestazione giocando 87 minuti di alta qualità.

Grazie al 2-2 la squadra di casa riesce ad ottenere la qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022 con il primo posto nel girone a 14 punti, 2 in più rispetto agli avversari di oggi. Il centrocampista rossonero è stato come al solito protagonista positivo fino a che è rimasto nel rettangolo di gioco.

Al minuto 87 è stato però purtroppo costretto ad uscire dal campo. Il classe 1997 è stato soccorso ed è dovuto uscire in barella. Per fortuna non si è trattato di nulla di grave. Il centrocampista ha semplicemente accusato dei crampi per la stanchezza. Stefano Pioli può tirare un sospiro di sollievo. Non dovrebbero esserci problemi in vista della trasferta di sabato sera dei rossoneri sul campo della Fiorentina.