Milan, scout presente a Italia-Romania Under 21: i talenti nel mirino

Stasera a Frosinone si è giocata Italia-Romania Under 21: presente un osservatore del Milan.

Il club rossonero è sempre molto vigile sui giovani talenti e durante la pausa nazionali gli scout non si sono fermati. Hanno continuato a visionare giocatori che potrebbero essere utili in futuro.

Stasera a Frosinone in scena Italia-Romania Under 21, un match amichevole che ha richiamato allo stadio più osservatori. Come segnalato da Tuttomercatoweb.com, ci sono emissari di diversi club: Milan, Tottenham e Altetico Madrid ad esempio.

Calciomercato Milan, visionati dei giovani dell’Italia Under 21

Tra i giocatori dell’Italia da seguire c’era sicuramente Lorenzo Lucca, 21enne attaccante del Pisa che ha messo insieme 6 gol e 2 assist nelle 13 presenze stagionali tra Serie B e Coppa Italia. In campionato non segna da cinque partite, ma è un giovane che ha catturato l’attenzione del Milan e di altre società importanti.

Lucca è partito dalla panchina contro la Romania, ma non ha giocato. È subentrato Andrea Cambiaso. Il 21enne terzino sinistro del Genoa è un altro talento che il Milan ha messo nel mirino. Ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e il club ligure sta cercando di rinnovarlo, in modo tale da evitare di dover vendere il giocatore tra gennaio e agosto.

Da seguire pure Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 che milita nell’Empoli. Più volte era stato accostato alla società rossonera, soprattutto nel 2020 e inizio 2021. Gli osservatori milanisti stanno continuando a seguirlo. Da osservare nell’Italia Under 21 anche il suo compagno di squadra Fabiano Parisi.

Titolare ha giocato Matteo Cancellieri, 19enne esterno offensivo dell’Hellas Verona. Simone Canestrelli, difensore 21enne del Crotone, è stato protagonista di una tripletta. Entrati nel secondo tempo Pietro Pellegri e Lorenzo Colombo.

TABELLINO ITALIA-ROMANIA UNDER 21 4-2

ITALIA (4-3-3): Turati (46′ Russo) ; Ferrarini (46′ Cambiaso) , Scalvini, Canestrelli (88′ Okoli), Quagliata (46′ Parisi); Fagioli (62′ Rovella), Ricci (62′ Cortinovis), Ranocchia (46′ Esposito); Mulattieri (62′ Pellegri), Piccoli (46′ Vignato), Cancellieri (62′ Colombo). All.: Nicolato.

ROMANIA U21 (4-2-3-1): Popa (90′ Gyenge); Țîrlea, Racovițan, Dragusin, Țicu (46′ Ispas); Albu, Dican (66′ Serban) ; Miculescu (66′ Pitu), Corbu, Popescu (75′ Munteanu); Stoica (90′ Ilie). All.: Bratu

ARBITRO: H. Osmers

GOL: 29′ Canestrelli (aut.), 41′ Racovican, 42′ Mulattieri, 61′, 68′, 71′ Canestrelli