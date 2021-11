Nico Gonzalez poteva essere del Milan: il retroscena

Nicolas Gonzalez è una delle stelle della Fiorentina: anche il Milan lo aveva cercato nel recente passato.

Sabato sera si giocherà Fiorentina-Milan e ci sarà anche Nicolas Gonzalez, che causa Covid-19 ha saltato le ultime tre partite di campionato. Un recupero molto importante per Vincenzo Italiano, che vuole riscattare la sconfitta subita contro la Juventus.

Il 23enne esterno offensivo argentino deve ritrovare il ritmo partita, ma può essere un’arma molto importante per i viola anche se dovesse entrare nel secondo tempo. Italiano in questi giorni valuterà se impiegarlo titolare o meno.

Leggi anche:

Calciomercato Milan, perché non è arrivato Nico Gonzalez

Nico Gonzalez è felice di poter essere finalmente convocato e darà il massimo contro il Milan, quello che poteva essere il suo club. Infatti, i rossoneri lo avevano messo nel mirino nel 2020 quando indossava ancora la maglia dello Stoccarda.

Come raccontato da calciomercato.com, il Milan rimase impressionato dalle qualità dell’argentino e dal ruolo importante che ebbe nella promozione dello Stoccarda in Bundesliga. Nonostante il concreto interesse, però, la dirigenza non ritenne opportuno investire i 20 milioni di euro richiesti dal club tedesco. Troppo alto il prezzo del cartellino, l’affare non andò in porto. A Milanello arrivò Jens Petter-Hauge dal Bodo-Glimt, pagato circa un quarto.

Gonzalez è rimasto a Stoccarda per un’altra stagione, poi la Fiorentina ha accettato di spendere ben 27 milioni (bonus compresi) nella finestra estiva del calciomercato 2021. Si è trattato dell’acquisto più costoso della storia del club toscano. In stagione 3 gol e 2 assist in 9 presenze per il talento sudamericano.