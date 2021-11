Rinnovo Romagnoli, il Milan incontra Raiola: la situazione

Incontro ormai programmato per valutare il futuro del capitano rossonero Alessio Romagnoli, in scadenza a giugno 2022.

Periodo molto particolare in casa Milan, soprattutto per la programmazione del futuro del club. Con il mercato ancora chiuso, si inizia a fare sul serio sul fronte rinnovi.

Nelle scorse settimane il club ha ufficializzato i prolungamenti di elementi come Kjaer e Saelemaekers, ma le questioni più delicate stanno per essere forzatamente affrontate.

Una di queste riguarda il capitano Alessio Romagnoli. Il difensore classe ’95 è uno degli elementi della rosa in scadenza a giugno 2022, dunque entro la fine della stagione in corso. Una situazione delicata che però potrebbe iniziare a smuoversi.

Leggi anche:

Incontro a breve per Romagnoli, nessuna novità sul fronte Kessie

Secondo gli aggiornamenti del cronista Fabrizio Romano, sarebbe già stato programmato un nuovo meeting in sede tra i dirigenti del Milan e il noto agente Mino Raiola, che da qualche tempo gestisce gli interessi lavorativi dello stesso Romagnoli.

Un incontro che servirà innanzitutto a valutare le possibilità di un rinnovo contrattuale. Il Milan, che già concede al difensore romano circa 5 milioni netti a stagione, è intenzionato a non lasciarlo partire a costo zero. Ma servirà uno sforzo a livello economico di Romagnoli e del suo entourage.

Situazione delicata proprio in questo senso, visto che Raiola è personaggio rinomato per non lasciare mai nulla al caso e soprattutto pretendere il massimo in termini economici per i propri assistiti. Ma potrebbe anche spuntarla la volontà di Romagnoli, che al momento si trova bene a Milanello e non intende cambiare aria.

AC Milan have a meeting scheduled with Mino Raiola to talk about Alessio Romagnoli’s contract [current one expires in 2022]. Still no updates on Kessié side. 🔴 #ACMilan Milan will also announce contract extension for manager Stefano Pioli until June 2024 in the next few days. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 17, 2021

Romano inoltre ha dato altri due aggiornamenti sul fronte rinnovi in casa Milan. In primis, non vi sarebbero novità su Franck Kessie, altro caso altamente spinoso. Inoltre a breve dovrebbe essere annunciato il prolungamento del tecnico Stefano Pioli, che firmerà fino al 30 giugno 2024, come conferma dell’ottimo rapporto con la dirigenza e l’ambiente milanista.