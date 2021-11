Juventus, clamorosa decisione: addio Raiola, cambia agente!

L’ala d’attacco juventina ha cambiato agente: ha salutato Mino Raiola per entrare nella scuderia di Federico Pastorello

Notizia inaspettata quella diffusasi nel pomeriggio di oggi. Federico Bernardeschi, attuale giocatore della Juventus e della Nazionale Italiana, ha cambiato agente sportivo. Dopo diversi anni sotto l’ala del noto Mino Raiola, ha deciso di passare alla sponda di Federico Pastorello.

Sarà quindi assistito e tutelato dalla P&P Sport Management Federico. Il fatto interessante è che non è stato l’unico bianconero a mollare i servizi di Mino Raiola. Anche il fantasma Ihattaren ha fatto lo stesso qualche giorno fa, ed inoltre il brasiliano Arthur di recente ha deciso il passaggio sempre nella scuderia Pastorello.

Quale futuro adesso per Bernardeschi? L’esterno vedrà scadere a breve il suo contratto con la Juventus: a giugno 2022. Con Max Allegri ha recuperato spazio sul campo, ma è chiaro che non gode di una posizione centrale all’interno del gruppo e soprattutto del gioco. Alla Fiorentina sembrava essere un talento inaudito, ma dopo l’approdo in bianconero ha preso una piega nettamente diversa la carriera di Bernardeschi.

Le scelte sono due (e non dipendono esclusivamente da lui): o rinnovare con la Juventus, o cambiare club. Federico Pastorello, suo nuovo procuratore, gode di buoni contatti con l’estero, e chissà che il trasferimento in un club fuori dall’Italia non sarà alla fine l’unica possibilità per l’ex Fiorentina.

Accostato sin troppo spesso al Milan, non sembra essere una possibilità quotata il suo passaggio in rossonero.