Calciomercato Milan, mossa della Juve | Offerta per l’attaccante!

La Juventus è intenzionata a battere la concorrenza del Milan e aggiudicarsi l’attaccante. L’offerta dei bianconeri secondo il Corriere dello Sport

Se c’è un giocatore che ha riscosso l’attenzione dei club di tutta Europa quello è certamente Julian Alvarez. L’attaccante argentino del River Plate ha numerose pretendenti al suo cartellino e, probabilmente, a breve si deciderà il suo prossimo futuro.

Il Milan è uno dei club maggiormente interessati al giovane talento classe 2000. Diverse fonti hanno affermato che Maldini e Massara potrebbero tentare il colpaccio già a gennaio, con l’obiettivo di battere la concorrenza e svecchiare quanto prima il reparto d’attacco.

Alvarez rappresenterebbe un rinforzo di grande qualità. Parliamo di un assoluto bomber, che in questa stagione ha già realizzato 15 reti e 6 assist in 16 presenze, tenendo il considerazione soltanto il massimo campionato argentino (Superliga). Certo, gli servirebbe del tempo per adattarsi al calcio italiano, ma le basi di partenza sono molto solide.

Il River Plate è consapevole della folta concorrenza per il suo attaccante, e con il contratto in scadenza nel dicembre 2022 si teme un addio a parametro zero. Questa, però, è un’ipotesi che cercherà di evitare lo stesso Julian, che devoto al club che lo ha cresciuto potrebbe decidere di rinnovare per non far perdere guadagno al River.

Su di lui, attualmente, vige una clausola di 25 milioni di euro, ma con il contratto in scadenza questa cifra si abbasserebbe ulteriormente. Oltre al Milan, anche Fiorentina, Juventus, Bayern Monaco e Borussia Dortmund sono sulle tracce dell’attaccante argentino. I bianconeri, secondo il Corriere dello Sport, sono pronti all’offerta.

Juventus, pronti 25 milioni per Julian Alvarez

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha raccontato di aver appreso da fonti argentine che la Juventus è pronta alla prima offerta per Julian Alvarez. Una mossa che tenta di sbaragliare la concorrenza e aggiudicarsi uno dei migliori prospetti in circolazione.

Insomma, la Juve di Agnelli vuole replicare quanto fatto con Kaio Jorge, che conteso col Milan, è infine approdato a Torino. L’offerta dei bianconeri sarebbe di 15 milioni di parte fissa, più 10 milioni di bonus (facilmente raggiungibili). Una formula che permetterebbe alla Vecchia Signora di raggiungere i 25 milioni di clausola per aggiudicarsi Alvarez.

Il Corriere sottolinea inoltre che il River Plate avrebbe proposto all’agente del giocatore un prolungamento del contratto sino al 2023, per permettere un guadagno maggiore dalla cessione. Ma Fernando Hidalgo, manager di Julian Alvarez, ha rifiutato. Difficile capire quale sarà la prossima destinazione dell’attaccante e chissà se il Milan tenterà di ribattere all’offerta juventina.

Ciò che sembra certo è che il 2022 sarà l’anno di Julian Alvarez in Europa.