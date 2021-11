Milan, previsto un rinnovo importante: Maldini vuole blindarlo

L’intenzione della società è quella di blindare il fuoriclasse rossonero ed evitare così il rischio di perderlo a parametro zero

Il Milan non vuole più correre rischi e ripetere le stesse telenovele che abbiamo visto con Donnarumma, Calhanoglu e (forse) Kessie: correre ai ripari è l’unica soluzione.

Maldini e Massara hanno deciso di seguire una linea ben precisa: se si vuole proseguire la propria avventura in rossonero bisogna farlo alle condizioni della società. Una presa di posizione chiara e che fa capire quanto i due facciano sul serio.

Milan, pronta un’offerta per il rinnovo

Il Milan ha tutte le intenzioni di blindare Theo Hernandez. La freccia rossonera è diventata ormai un punto fisso anche della Nazionale francese di Didier Deschamps, che si è detto dispiaciuto per non averlo convocato prima, e dunque ora ha gli occhi addosso di tutto il mondo.

Un motivo in più per fargli firmare al più presto un rinnovo di contratto che a questo punto diventa una priorità in casa Milan. Il suo contratto termina fra tre stagioni: c’è ancora molto tempo per discutere, ma le parti non vogliono perdere tempo. Theo potrebbe arrivare a guadagnare ben 4 milioni di euro netti a stagione, una cifra ben più alta rispetto agli attuali 1,5. Lui, inoltre, sarebbe ben felice di proseguire la sua avventura in rossonero.