Sky conferma | Rinnovo Pioli, ci siamo: i dettagli

Importanti novità dopo l’anticipazione della Gazzetta di questa mattina: l’imminente rinnovo di Pioli è confermato anche da Sky

E’ ormai cosa fatta per la firma sul contratto di Stefano Pioli, che si lega al Milan ancora per tanti anni. Manca praticamente solo la formalità e l’annuncio per ufficializzare il tutto.

Il Milan e Stefano Pioli insieme ancora a lungo. Una storia destinata a continuare, con il condottiero rossonero che ha riportato il diavolo in Paradiso dopo anni di inferno. Il giusto riconoscimento verso l’allenatore della rinascita, che ha fatto tornare il club ad alti livelli in Italia e lo ha fatto rinascere in Europa dopo ben sette stagioni.

Sky: “Operazione del rinnovo praticamente conclusa”

Il giornalista Manuele Baiocchini di Sky Sport è intervenuto nel primo pomeriggio di oggi parlando del rinnovo di Stefano Pioli come allenatore del Milan: “L’accordo è cosa fatta. Il tecnico guadagnerà 3 milioni e mezzo a stagione fino al 2024. C’è anche un’opzione di prolungamento per il terzo anno”.

Manca solo il famoso “mettere nero su bianco” dunque per far sì che il tutto venga ufficializzato. Una presa di posizione chiara da parte del club, che così facendo conferma di fidarsi totalmente del suo tecnico. “E’ un segnale importante per il Milan e per l’ambiente. L’operazione sarà definita con l’arrivo in Italia di Gazidis”.