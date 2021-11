Gazzetta – Tutto fatto per il rinnovo di Pioli: tempi e cifre

Secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, il prolungamento del tecnico è cosa fatta. L’ufficializzazione prima di Milan-Sassuolo.

Sono giorni importanti per il Milan sul fronte rinnovi. In ballo ce ne è uno molto importante che è quello dell’allenatore. La dirigenza rossonera non vuole farsi scappare il protagonista della rinascita.

Maldini ha lavorato a lungo in questo senso, mettendo questo prolungamento fra le priorità di questi giorni, e sembra che finalmente il tutto si sia risolto. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, è ormai tutto fatto per il rinnovo di Stefano Pioli con il Milan. Il tecnico emiliano firmerà nei prossimi giorni un contratto che lo legherà ai rossoneri per altri due anni. Svelate anche le cifre: l’allenatore percepirà 3 milioni netti all’anno più bonus. Sempre secondo il quotidiano, il tutto verrà ufficializzato prima della sfida casalinga contro il Sassuolo, in programma il 28 novembre.

L’ad rossonero Ivan Gazidis, dopo aver effettuato alcuni controlli medici a New York, rientrerà domani a Milano. Da quel momento ogni giorno sarò quello buono per la firma. Il rinnovo di Pioli è nell’aria ormai da tempo ed è noto a tutti che si tratti solo di una questione di tempo. Il Milan aspetta solo che il gruppo dirigenziale sia al completo per l’ufficializzazione del rinnovo. L’allenatore ha dimostrato, soprattutto in questo ultimo anno e mezzo, di meritare la conferma in panchina e i tifosi del Milan sperano di continuare ad essere protagonisti in Italia e in Europa proprio con lui.