Tuttosport – Romagnoli e Castillejo ancora a parte, Messias in gruppo

Nell’edizione odierna del quotidiano viene fatto il punto in casa Milan e sugli indisponibili di Stefano Pioli. Il brasiliano torna a disposizione per Firenze.

Con i tantissimi giocatori fuori per le nazionali, a Milanello sono rimasti in gruppo alcuni elementi che hanno avuto l’occasione per allenarsi con continuità e ritrovare la migliore condizione.

In particolare ci si concentra sulla situazione di Alessio Romagnoli e Samu Castillejo. Il difensore e l’esterno hanno proseguito il lavoro personalizzato e il loro rientro in gruppo verrà valutato giorno dopo giorno. Si è visto anche Mike Maignan durante una delle esercitazioni tecniche. Il portiere francese ne avrà ancora per molto e attualmente ha ancora il tutore al polso sinistro: si è limitato quindi a giocare come uomo di movimento, mostrando comunque tanta voglia di tornare il prima possibile a disposizione di Stefano Pioli.

Ha lavorato invece regolarmente in gruppo Junior Messias. L’ex Crotone sembra aver definitivamente smaltito i problemi fisici di questo inizio di stagione e sabato sera contro la squadra di Vincenzo Italiano sarà disponibile. Nella giornata di oggi sono attesi i rientri dei nazionali. L’unico ad aver già fatto ritorno a Milanello nella giornata di ieri è stato Zlatan Ibrahimovic, che non ha usufruito del giorno di riposo concesso e si è messo subito a disposizione del tecnico rossonero.