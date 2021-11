Atletico Madrid, UFFICIALE: squalifica ridotta, contro il Milan ci sarà

La decisione è arrivata qualche minuto fa. A riportarla il famoso quotidiano spagnolo Marca: accolto il ricorso dell’Atletico Madrid

Quando ormai sembravano non esserci più speranze per vedere il top player degli spagnoli in campo contro il Milan, ecco che la UEFA cambia tutte le carte in tavola.

Una notizia sicuramente positiva per gli spagnoli, che recuperano un calciatore importante per il Cholo Simeone. L’attaccante era stato espulso nel match di andata contro il Liverpool prendendo due giornate di squalifica. Ha già saltato il ritorno con i Reds e avrebbe dovuto fare lo stesso contro il Milan, ma non sarà così.

La UEFA riduce la squalifica: sorride l’Atletico

Purtroppo per il Milan di Stefano Pioli, che ha ancora qualche chance per potersi qualificare agli ottavi di Champions League, contro l’Atletico Madrid sarà in campo regolarmente Antoine Griezmann. Il francese avrebbe dovuto saltare il match a causa delle due giornate di squalifica, ma la UEFA ha deciso di cambiare tutto.

Ridotto il fermo dell’attaccante che dunque scenderà sul terreno di gioco del Wanda Metropolitano. Griezmann ha già fatto male ai rossoneri nella gara di andata con la rete del momentaneo 1-1 a pochi minuti dal termine. A riportare la notizia è Marca, che definisce la gara come “la più importante della stagione” per i Colchoneros.