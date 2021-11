Fiorentina-Milan, i convocati di Italiano: out anche Dragowski

La Fiorentina ha da poco reso nota la lista dei convocati di Vincenzo Italiano per la gara di domani sera contro il Milan. Tante assenze per la Viola!

Mancano ormai 24 ore al match tra Fiorentina e Milan. Le due squadre si ritroveranno allo Stadio Artemio Franchi di Firenze dopo il week end di sosta per le Nazionali. Sarà un match sicuramente avvincente, tra due formazioni competitive.

Il Milan gode certamente di maggior prestigio sulla carta, soprattutto se guardiamo alla classifica. Ma la Viola quest’anno, grazie ad un’ottima rosa e un buon gioco, si sta confermando avversario ostico anche per le big del campionato.

Certo, Vincenzo Italiano si presenterà alla gara contro i rossoneri con una rosa un pò in difficoltà. Se guardiamo alla difesa viola, sono tante e fondamentali le assenze. In pratica, mancano tutti i difensori titolari. Out Nastasic per infortunio, e Martinez Quarta e Milenkovic per squalifica.

La Fiorentina ha da poco pubblicato la lista dei convocati di Italiano per la gara di domani sera contro il Milan, e oltre ai sopracitati figurano altre importanti assenze. Infatti, mancherà anche il gigante Dragowski, portiere titolare della formazione di Italiano. Si pensava che l’estremo difensore riuscisse a recuperare per la gara di domani, ma a sorpresa il suo nome non compare nella lista dei convocati.

Inoltre, saranno assenti Pulgar, Benassi e Kokorin. Coperta corta per la Viola che però potrà contare su un ben articolato reparto di centrocampo e attacco. Non sarà comunque semplice per i rossoneri battere un avversario organizzato e complesso come la Fiorentina.

Di seguito la lista dei convocati di Vincenzo Italiano: