Sky – Rebic infortunato, salta Fiorentina-Milan: gioca Leao

Secondo quanto riportato da Sky, il croato si è fermato nuovamente nell’allenamento di stamattina. Con la Fiorentina tocca a Leao.

Ancora brutte notizie per quanto riguarda gli infortuni. Rebic si è fermato di un nuovo a causa di un infortunio. Sarà out con la Fiorentina.

Secondo quanto riferisce Sky, Ante Rebic si è fermato durante l’allenamento di questa mattina a Milanello a causa di un problema fisico. Non c’è pace per il 12 rossonero che si era appena ripreso dall’infortunio alla caviglia, rimediato contro il Verona. L’attaccante croato era praticamente certo di una maglia da titolare domani sera contro la Fiorentina. Toccherà quindi nuovamente a Rafael Leao: sarà il portoghese al partire dal primo minuto al Franchi.

Rebic non era stato convocato in nazionale, a causa dei rapporti non idilliaci con il ct della Croazia. Aveva quindi avuto modo di allenarsi bene in queste due settimane a Milanello per ritrovare la condizione ottimale. Dopo una buona partenza questa stagione, il croato sarà costretto a rimanere ancora ai box. Nelle prossime ore si saprà di più sulle sue reali condizioni.