Milan, accordo vicino con Leao: la situazione e le cifre

Sportmediaset riferisce che l’accordo fra il club rossonero e l’attaccante portoghese è molto vicino. La firma arriverà entro la fine dell’anno.

Sono ore calde in casa rossonera sul fronte rinnovi. I calciatori che stanno discutendo il prolungamento con la dirigenza sono molti e pian piano ogni situazione verrà affrontata.

Con l’arrivo di Mino Raiola a casa Milan si è parlato del futuro di Alessio Romagnoli e Zlatan Ibrahimovic. Il primo dovrà accettare di ridursi l’ingaggio se vorrà restare in rossonero, del contratto del secondo se ne parlerà invece in primavera. Ma le questioni in ballo per Maldini sono tante. La sosta per le nazionali ha permesso di concentrarsi sulle questioni contrattuali e la dirigenza non si sta facendo trovare impreparata. Il club sta cercando di chiudere le trattative più importanti per dare continuità a questo progetto. Ecco così che dopo l’accordo di massima co Stefano Pioli, il Milan ha raggiunto un altro accordo importante.

Sportmediaset, sul proprio sito, riferisce infatti che anche Rafael Leao è molto vicino al rinnovo con il Diavolo. L’attaccante portoghese, in scadenza nel giugno del 2014 dovrebbe firmare entro la fine dell’anno un nuovo contratto che lo legherà al club di via Aldo Rossi fino al 2026.

Il classe ’99, che percepisce attualmente 1,4 milioni l’anno, andrà a guadagnarne circa 4 a stagione. Un investimento importante per i rossoneri che dimostrano quindi di puntare tanto sul calciatore, che in questa stagione si sta confermando ad altissimi livelli e che ha tutte le possibilità di diventare un vero top nei prossimi anni. Ci sarà poi da affrontare la questione legata al rinnovo di Ismael Bennacer, e quella di Franck Kessie, anche se i margini di manovra con l’ivoriano sono ormai molto ridotti.