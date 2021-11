Calciomercato Milan, non solo Adli | Un altro talento del Bordeaux!

Il Milan avrebbe messo nel mirino un altro centrocampista del Bordeaux, che si sta ben comportando nel campionato francese.

Continua il feeling tra il Milan ed il campionato francese. Negli ultimi tempi il club rossonero ha spesso attinto alla Ligue 1 nella ricerca di talenti interessanti da portare in Italia.

L’ultimo colpo in ordine temporale è quello che riguarda Yacine Adli, giovane centrocampista franco-algerino del Bordeaux. Un classe 2000 già bloccato per la prossima stagione e sul quale il Milan ha deciso di puntare ciecamente.

E sempre da Bordeaux potrebbe arrivare un’altra tentazione di mercato. Come riportato oggi da Calciomercato.com, Paolo Maldini si starebbe interessando ad un altro mediano che sta facendo molto bene con la maglia dei Girondini, sempre in vista della prossima stagione.

Leggi anche:

Milan, occhi sul camerunese Onana

Secondo dunque le ultime indiscrezioni, il Milan oltre ad Adli starebbe seguendo un altro giovane talento del Bordeaux. Un centrocampista difensivo che pian piano si sta mettendo in mostra, denotando interessanti caratteristiche atletiche.

Si tratta di Jean Onana. Mediano classe 2000, di nazionalità camerunese, innesto che il Bordeaux ha messo in atto soltanto pochi mesi fa, ingaggiandolo dal Lille per la cifra irrisoria di 2 milioni di euro.

Onana è un calciatore dalla fisicità prorompente, visto che è alto quasi 1 metro e 90 e muscolarmente molto roccioso. Un classico mediano vecchio stile che non disdegna però blitz nelle aree avversarie. Non a caso in stagione ha già messo a segno due reti con la maglia del Bordeaux in sei presenze ufficiali.

L’idea di Maldini e compagnia è quella di seguire Onana da vicino, valutarlo durante l’arco di questa stagione e capire effettivamente se varrà la pena puntare su di lui in vista del nuovo anno. I rapporti tra Milan e Bordeaux sono ovviamente buoni, proprio dopo l’operazione Adli, dunque i rossoneri avrebbero anche una corsia preferenziale.