Fiorentina- Milan, le formazioni ufficiali: fuori Romagnoli

Tredicesima giornata di Serie A: al Franchi di Firenze va in scena l’anticipo del sabato sera tra Fiorentina e Milan. I rossoneri vogliono continuare a stupire. Ecco le formazioni ufficiali dell’incontro.

E’ tutto pronto Fiorentina-Milan. Manca davvero pochissimo all’inizio del match fra i viola e i rossoneri. I due allenatori, Pioli e Italiano hanno sciolto gli ultimi dubbi di formazione.

La squadra di Stefano Pioli vuole ripartire con il piede giusto dopo la pausa delle nazionali e soprattutto ha intenzione di dare un segnale al campionato provando a staccare il Napoli di Spalletti, in attesa ovviamente del match di domani fra i partenopei e l’Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico dei rossoneri ha scelto Gabbia, e non Romagnoli, per sostituire l’infortunato Tomori. Davanti è Ibra a partire da titolare, confermate quindi le indiscrezioni di oggi. A destra gioca Kalulu, Tonali al fianco di Kessie in mediana.

Fiorentina-Milan: le formazioni ufficiali

Fiorentina (4-3-3) Terracciano; Odriozola, Venuti, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic