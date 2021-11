Fiorentina-Milan, streaming e diretta tv: dove vederla sabato 20 novembre

Fiorentina-Milan è uno dei big match della 13.a giornata di Serie A. Le indicazioni per seguire la sfida del Franchi in programma alle 20.45 di sabato 20 novembre

Tutto esaurito al Franchi per Fiorentina-Milan, match che torna a profumare di alta classifica dopo annate interlocutorie. Quattordici punti separano le due squadre con i rossoneri al comando della classifica e i viola, padroni di casa, che puntano a rilanciarsi in zona europea dopo il ko in extremis subito dalla Juventus nell’ultimo turno precedente la pausa per le Nazionali.

Discreta emergenza per entrambe le squadre. Il Milan deve rinunciare a Calabria e ai due infortunati dell’ultimora ovvero Rebic, fermato da un problema muscolare, e Tomori tenuto a riposo per un fastidio all’anca. Italiano invece deve fare i conti con le assenze in difesa di Milenkovic, Martinez Quarta e Nastasic. Rientra Nico Gonzalez dopo la positività al Covid. L’argentino, tuttavia, come confermato dallo stesso allenatore, non dovrebbe partire titolare.

Fiorentina-Milan, streaming e diretta tv

Fiorentina-Milan sarà trasmessa in simulcast su Sky e DAZN come tutti i match serali del sabato di Serie A. Su Sky la diretta è sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Su Dazn, invece, ci sarà la consueta diretta streaming tramite l’app disponibile per smart tv, smart phone e altri dispositivi come Fire Stick Amazon, decoder Tim Vision e PlayStation, oltreché su pc.

Gli abbonati a Sky possono vedere Fiorentina-Milan in streaming su SkyGo oppure Now Tv con il pass Sport. Al termine della partita, Sky trasmetterà highlights e replica, a differenza di quanto avviene per i match in esclusiva assoluta su Dazn.

Le prossime due partite del Milan saranno in diretta streaming. Amazon Prime Video trasmetterà il match di Champions contro l’Atletico Madrid di mercoledì prossimo mentre domenica 28, nell’insolita partita delle 15, la sfida con il Sassuolo sarà su Dazn.