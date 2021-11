Diretta Live Fiorentina-Milan: cronaca e risultato in tempo reale della partita valida per la 13esima giornata del campionato Serie A 2021/2022.

Fiorentina-Milan: la cronaca del match

6′ – Leao, ben innescato da Tonali, non riesce a calciare bene a causa della bravura di Venuti nel contrastarlo fisicamente. Rafa in area poteva sfruttare meglio la chance.

5′ – Gol annullato a Ibrahimovic per fuorigioco sull’assist ottimo di Brahim Diaz. Zlatan davanti a Terracciano aveva messo in rete, però era partito da posizione irregolare.

1′ – Iniziata la partita allo stadio Artemio Franchi!

Alle 20:45 l’arbitro Guida darà il via alla sfida.

Serie A, formazioni ufficiali Fiorentina-Milan

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Venuti, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejón, Vlahović, Saponara. A disp.: Cerofolini, Rosati; Frison, Terzić; Amrabat, Castrovilli, Maleh, Sottil; Distefano, González, Munteanu. All.: Italiano

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Kalulu, Gabbia, Kjaer, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Díaz, Leão; Ibrahimović. A disp.: Desplanches, Mirante; Ballo-Touré, Florenzi, Romagnoli; Bakayoko, Bennacer, Krunić, Messias; Giroud, Pellegri. All.: Pioli.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Fiorentina-Milan: la presentazione della partita

Conclusa la sosta nazionali, riparte la Serie A e il Milan si trova di fronte un ostacolo non facile da superare come la Fiorentina. La trasferta di Firenze nasconde non poche insidie. Pioli si ritrova senza giocatori importanti come Tomori, Calabria e Rebic.

Occasioni dal primo minuto per Kalulu a destra e Gabbia al centro della difesa. Torna Theo Hernandez, squalificato per il derby, e a centrocampo è Bennacer a partire dalla panchina. In attacco Ibrahimovic viene preferito a Giroud.

Anche Italiano può lamentarsi per le assenze. È senza Dragowski, Martinez Quarta, Nastasic, Milenkovic, Benassi, Pulgar e Kokorin. Sono titolari gli ex rossoneri Bonaventura e Saponara. Attenzione, ovviamente, a Vlahovic. L’attaccante serbo è l’osservato speciale nella squadra viola.