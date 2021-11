Niente Milan, futuro in Premier League per il trequartista

Un trequartista che era stato preso in considerazione dal Milan potrebbe finire in Premier League a gennaio.

Per diverse settimane in estate si è parlato dell’arrivo di un nuovo fantasista che potesse sostituire Hakan Calhanoglu e alla fine a Milanello è sbarcato Junior Messias. I tifosi si aspettavano un nome più importante, ma il brasiliano andrà scoperto.

Tra coloro che erano stati accostati al Milan c’è Isco, dato in uscita dal Real Madrid. L’ex Malaga è stato proposto a Paolo Maldini e Frederic Massara, ma l’affare non si è mai concretizzato soprattutto a causa dell’elevato stipendio. Anche alla fine della finestra estiva del calciomercato ci sono stati dei rumors, ma non sembra che il Diavolo voglia puntare sull’andaluso per il futuro.

Leggi anche:

Calciomercato Milan, l’Arsenal pensa a Isco

Isco interessa ad alcune squadre della Liga, ma anche della Premier League. Secondo quanto rivelato da Todofichajes.com, l’Arsenal sta pensando al suo ingaggio. L’allenatore Mikel Arteta lo ha indicato come uno dei rinforzi graditi per la finestra invernale del mercato.

I Gunners si aspettavano di più da Martin Odegaard, per il quale sono stati spesi circa 35 milioni di euro in estate. Il 22enne danese non sta avendo il rendimento atteso e il tecnico vorrebbe un nuovo trequartista a gennaio. Isco è tra le idee che si potrebbero tramutare in un’operazione concreta.

L’Arsenal ha un ottimo rapporto con il Real Madrid e ciò può favorire un’eventuale trattativa. Isco ha un contratto in scadenza a giugno 2022, pertanto il suo cartellino può essere acquistato per un prezzo basso a gennaio. I blancos, pur di liberarsi del suo stipendio, chiederanno un indennizzo “simbolico”. Ci sono già stati alcuni contatti esplorativi.

In Inghilterra danno anche il Newcastle United interessato al 29enne fantasista, che potrebbe anche prendere in considerazione una ricca offerta della nuova proprietà saudita. Va detto che i Magpies lottano per non retrocedere in questo momento, quindi l’Arsenal potrebbe avere la meglio.