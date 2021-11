Calciomercato Milan, colpo dalla Francia | Insidie Juve e Inter!

Non solo il Milan sul giovanissimo talento: è già sfida sul mercato con le altre rivali storiche della nostra Serie A italiana.

Una cosa è certa. Da quando il Milan è in mano alla proprietà Elliott Management c’è una strategia in atto che riguarda l’osservazione e la ricerca dei giovani talenti.

Il club rossonero in Italia è tra i più attivi nel visionare calciatori di tutte le età, anche giovanissimi ed ancora minorenni, per poter arricchire con intelligenza e con oculatezza la propria rosa.

Lo scouting milanista funziona a meraviglia, come dimostrato dagli ingaggi di elementi semi-sconosciuti recenti (vedi Kalulu o Saelemaekers). A Milanello non a caso già si parla del prossimo colpaccio internazionale che potrebbe sorprendere tutti, proveniente dalla Ligue 2 francese.

Non solo Milan: Inter e Juve sull’attaccante franco-inglese

Il talento in questione si chiama Mohamed-Ali Cho. Da qualche giorno è finito al centro delle cronache di mercato, proprio perché il Milan si è fortemente interessato alle sue enormi potenzialità.

Cho è un ragazzo non ancora maggiorenne, classe 2004 che gioca nell’Angers. Proprio in seconda divisione francese sta cominciando a carburare, con due reti all’attivo e buonissime prestazioni che lo stanno facendo apprezzare in tutta la Francia ed oltre.

Il Milan ha messo gli occhi su questo ragazzo franco-inglese, una punta dinamica e tecnica di piede mancino. Ma la notizia di oggi, lanciata dalla Gazzetta dello Sport, è che i rossoneri sono in buona compagnia. Anche gli osservatori di Inter e Juventus si sarebbero accorti delle qualità di Cho.

Le tre ‘big’ del nord Italia si daranno dunque battaglia per questo talento dal sicuro avvenire. Cho, nonostante la giovanissima età, vanta già una valutazione economica importante: il suo cartellino attualmente si aggira già sui 10 milioni di euro. L’Angers, conoscendo la concorrenza tutta italiana, si sfrega le mani in attesa di una possibile futura asta per il suo centravanti.