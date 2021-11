Eurorivali, l’Atletico Madrid vince a fatica con l’Osasuna – VIDEO

Il risultato di ieri sera dell’Atletico Madrid, prossimo avversario in Champions League del Milan nella sfida di mercoledì prossimo.

Il Milan non è ripartito benissimo dopo la sosta per le Nazionali di novembre. La sconfitta rocambolesca di ieri contro la Fiorentina mette sull’attenti i ragazzi di Stefano Pioli.

Meglio è andata la ripartenza dell’Atletico Madrid. I prossimi avversari europei del Milan sono tornati alla vittoria casalinga, nell’anticipo di ieri sera contro l’Osasuna.

In vista del match di mercoledì in Champions League, il tecnico argentino Diego Simeone ha sfruttato un po’ di turnover, lasciando fuori inizialmente giocatori di primo piano come Gimenez, De Paul e Suarez, tutti presumibilmente titolari contro il Milan.

L’Atletico si è imposto con difficoltà al Wanda Metropolitano per 1-0, soltanto grazie ad un gol nel finale. Una gara tosta, contro un Osasuna che si è ben difeso e non ha disdegnato qualche pericolo dalle parti di Oblak.

Decisiva la rete di un calciatore che salterà la sfida al Milan: ovvero il difensore Felipe, abile a superare il portiere avversario all’87’ su calcio d’angolo. Il centrale brasiliano in Champions League è squalificato e dunque non sfiderà Ibra e compagni.

Discreta ma poco concreta la prova di Antoine Griezmann. Il francese, schierato come unica punta, si scalda per la gara contro il Milan: difatti l’ex Barça ha visto ridotta la sua squalifica in Europa e dunque sarà a disposizione di Simeone già mercoledì sera.