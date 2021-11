Atletico Madrid, quattro importanti assenze contro il Milan!

Il quotidiano spagnolo As fa il punto sugli indisponibili dell’Atletico Madrid in vista del match di Champions contro i rossoneri.

Mercoledì sera il Milan è atteso a Madrid per la sfida contro l’Atletico del Cholo Simeone, valida per la quinta giornata del girone di Champions League.

Ai rossoneri servirà sicuramente un miracolo per riaccendere le speranze di qualificazione ma un piccolo vantaggio arriva dalle assenze che avranno gli spagnoli. Nelle scorse ore si è parlato dell’infortunio occorso al talento portoghese Joao Felix, nonché della squalifica inflitta dalla Fifa ad Antoine Griezmann per l’intervento killer su Firmino. Ma l’Atletico avrà un paio di defezioni anche in difesa.

Come riportato dal quotidiano spagnolo As, le assenze dei Colchoneros per la sfida contro la squadra di Pioli saranno ben quattro. Oltre ai due attaccanti infatti, mercoledì sera al Wanda Metropolitano mancheranno anche il terzino Kieran Trippier e il centrale Felipe. Il laterale ex Tottenham non recupererà per la gara contro i rossoneri. Nel match di Liga contro il Valencia aveva rimediato una brutta distorsione alla spalla e il suo rientro è ancora lontano: si parla di quasi un mese di stop. Probabile che a sostituirlo sarà il croato Vrsaljko.

Per quanto riguarda Felipe, anche il difensore è stato squalificato per due partite, come Griezmann. Il brasiliano ha rimediato un cartellino rosso nella sfida di Anfield contro il Liverpool, a causa di un intervento su Sadio Mané. Anche per lui la fase a gironi può dirsi terminata e il suo rientro avverrà soltanto agli ottavi, in caso di qualificazione della squadra spagnola. L’Atletico sta valutando se presentare ricorso anche in questo caso. Simeone dovrebbe schierare al suo posto l’ex Fiorentina Stefan Savic, appena tornato arruolabile dopo aver scontato una squalifica per quattro giornate, a seguito di una gomitata rifilata al difensore del Chelsea Antonio Rudiger