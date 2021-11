Sportmediaset: Milan, quando si decide il futuro di Ibra

Secondo quanto riportato oggi da Sportmediaset, il futuro dello svedese è ancora tutto da scrivere e se ne dovrebbe tornare a parlare in primavera.

L’incontro fra Raiola e la dirigenza del Milan è stata l’occasione per sciogliere diversi nodi. Il procuratore gestisce infatti più di un calciatore rossonero e alcune questioni andavano chiarite.

Nell’edizione odierna di Sportmediaset in onda su Italia Uno, il giornalista Claudio Raimondi ha parlato anche di Milan, soffermandosi in particolare sulla questione Zlatan Ibrahimovic. Il futuro del gigante svedese è ancora tutto da decidere. Queste le parole di Raimondi: “Il blitz di Mino Raiola stamattina a Casa Milan, ufficialmente per discutere del rinnovo di Alessio Romagnoli, ha ampliato un primo tavolo di discussione anche sul futuro di Zlatan Ibrahimovic”.

Claudio Raimondi ha poi aggiunto: “La volontà del club rossonera, e anche dello svedese, è quella di proseguire insieme per un’altra stagione, ma la questione entrerà nel vivo solo in primavera, dopo che si avrà un quadro più chiaro sulla tenuta fisica di Zlatan in base alle presenze e ad eventuali infortuni. Ibra con i suoi 40 anni può ancora fare la differenza ma va gestito. Stefano Pioli pensa di farlo giocare con l’Atletico Madrid, mentre a Firenze dovrebbe dare spazio a Olivier Giroud”. Per conoscere il futuro di Ibrahimovic ci sarà bisogno ancora di un po’ di tempo: la certezza è che c’è voglia di continuare insieme.