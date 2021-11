Ibrahimovic nella storia della Serie A, superato Totti: nuovo record

Ennesimo traguardo raggiunto nella sua carriera per Zlatan Ibrahimovic, che supera un record davvero niente male per la Serie A

Seppur sia arrivata una sconfitta questa sera nel match giocato all’Artemio Franchi contro la Fiorentina, Zlatan Ibrahimovic continua a far parlare di se.

Lo fa col modo più frequente utilizzato dallo svedese: il gol. Contro i viola ne sono arrivati addirittura due, due e mezzo potremmo dire. Suo il colpo di testa al minuto novantasei che ha centrato l’incrocio dei pali prima che la palla carambolasse su Venuti e finisse in porta per il 4-3 finale.

Leggi anche:

Con i gol messi a segno stasera, Ibrahimovic diventa il calciatore più “anziano” a siglare una doppietta in Serie A. Nessuno prima di lui ci era riuscito a 40 anni compiuti. Ma non finisce qui, perché Zlatan diventa anche il primo giocatore nella top 5 campionati europei negli anni 2000 ad aver fatto due reti nella stessa partita.

40 – Zlatan Ibrahimovic has become the oldest player ever to have scored 2+ goals in a Serie A game and the first 40-year-old player to have scored 2+ goals in a match in the big-5 European leagues in the 2000s (40 years, 48 days). Infinity.#FiorentinaMilan pic.twitter.com/vbUY0I6FMo

— OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) November 20, 2021