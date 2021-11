Milan, crollo difensivo a Firenze | Tifosi unanimi: “Tomori è imprescindibile”

La causa dei disastri difensivi di ieri del Milan sarebbe l’assenza di Fikayo Tomori, almeno secondo i pareri social dei tifosi rossoneri.

Il Milan non subiva in campionato quattro reti nella stessa partita dal febbraio 2020. Era il derby di ritorno, con l’Inter di Antonio Conte che ebbe la meglio 4-2 in rimonta sui rossoneri di Pioli.

Il poker inflitto ieri dalla Fiorentina è sicuramente un passo indietro per la squadra rossonera, in particolare per la fase difensiva. Fragilità, posizionamenti errati, papere ed errori individuali palesi.

Più che alla disposizione difensiva, le colpe della sconfitta di Firenze si possono imputare a scelte individuali sballate. Ma il parere dei tifosi milanisti sui social dopo la gara di ieri è praticamente unanime: il Milan balla senza un calciatore fondamentale in campo.

Tomori insostituibile: anche più di Ibra e Maignan

I commenti su Twitter sono palesi. Il Milan non è lo stesso senza un calciatore del calibro di Fikayo Tomori, colui che dal suo arrivo in rossonero (a gennaio 2021) ha letteralmente donato sicurezza e forza all’impianto difensivo di mister Pioli.

Ieri Tomori ha dato forfait per un fastidio all’anca, che rischia di metterlo k.o. anche per la trasferta in Champions a Madrid. Ed i supporter milanisti già tremano. Per molti l’ex Chelsea è l’unico vero imprescindibile, anche più di gente come Maignan, Kessie o Ibrahimovic.

Molto semplicemente. Giocando così, vinciamo lo scudetto e lo dico post #FiorentinaMilan.

A mani bassissime.

O ci facciamo male da soli, o con delle prodezze.

Per il resto andiamo 3 volte in più rispetto ad ogni avversario. Ah dimenticavo. #Tomori imprescindibile. Relax <3 — LosM 🦁🇪🇸 (@MaldiniLos) November 20, 2021

L’unico giocatore veramente imprescindibile per il modo in cui giochiamo è Tomori.

Non abbiamo nessun difensore in grado di sostituirlo ed è l’unico che ci permette di giocare in maniera offensiva anche quando difendiamo.

Torna presto Fik. ❤#FiorentinaMilan #Tomori — JulianACM (@IFranciosi) November 20, 2021