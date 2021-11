Napoli, dopo Politano positivo anche Zanoli

Il giovane difensore dei partenopei è risultato positivo ai test effettuati dalla squadra prima del match, per Zanoli è la seconda volta.

Un’altra tegola per il Napoli di Luciano Spalletti: dopo l’ultimo giro di tamponi c’è un altro positivo fra gli azzurri. Salgono a due i giocatori fermati dal Covid per il match con l’Inter.

Dopo il caso di positività di Matteo Politano, un altro giocatore del Napoli è risultato positivo all’ultimo giro di tamponi. Si tratta del difensore Alessandro Zanoli, che è stato subito messo in isolamento e non parteciperà al match delle 18 contro l’Inter di Simone Inzaghi. Lo ha spiegato il Napoli in un comunicato ufficiale che recita: “La SSCN comunica che a seguito dei tamponi effettuati dopo la mezzanotte, il calciatore Alessandro Zanoli è risultato positivo al Covid-19. Zanoli aveva già contratto il virus in passato ed è vaccinato con doppia dose”.

La SSCN comunica che a seguito dei tamponi effettuati dopo la mezzanotte, il calciatore Alessandro Zanoli è risultato positivo al Covid-19. Zanoli aveva già contratto il virus in passato ed è vaccinato con doppia dose. pic.twitter.com/ZCzenFs2ce — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 21, 2021

Il resto del gruppo, risultato negativo, prenderà parte regolarmente alla sfida del Maradona. Luciano Spalletti dovrà quindi fare a meno sia del terzino che di Politano contro i nerazzurri.