Atletico Madrid-Milan, designato l’arbitro Vincic: i precedenti

La UEFA ha fatto sapere chi sarà chiamato a dirigere Atletico Madrid-Milan: l’arbitro Vincic.

Sarà Slavko Vincic ad arbitrare il match di Champions League tra Atletico Madrid e Milan mercoledì sera allo stadio Wanda Metropolitano. Il 41enne sloveno ha già diretto tre partite della fase a gironi 2021/2022: Lipsia-Club Bruges, Besiktas-Sporting Lisbona e Atalanta-Manchester United.

I guardalinee saranno Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič. Al VAR lo svedese Pol van Boekel, con il connazionale Jochem Kamphuis come assistente.

Vincic ha già arbitrato Atletico Madrid e Milan una volta ciascuna. Questi i precedenti:

25 novembre 2020, Atletico Madrid-Lokomotiv Mosca 0-0 nella fase a gironi della Champions League;

nella fase a gironi della Champions League; 11 marzo 2021, Manchester United-Milan 1-1 nell’andata degli Ottavi di Finale dell’Europa League.

Sicuramente per i rossoneri l’arbitro sloveno non rappresenta un buon ricordo, dato che nel primo tempo nella partita dell’Old Trafford fu annullato inspiegabilmente un gol a Franck Kessie. Colpa del VAR, va detto. Ma nella ripresa l’arbitro sloveno non concesse un rigore a Brahim Diaz e non espulse McTominay, già ammonito, per un fallo netto su Rade Krunic. Si spera che mercoledì al Wanda Metropolitano la sua direzione di gara sia migliore di quella sera a Manchester.