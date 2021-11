Calciomercato Milan, due obiettivi in gol | Il punto sulle operazioni

Due giocatori nel mirino del Milan sono andati in gol nel weekend: le operazioni al momento sembrano bloccate per entrambi.

Il club rossonero sta visionando diversi calciatori in vista del calciomercato di gennaio 2022. Gli osservatori, coordinati dal capo-scout Geoffrey Moncada, lavorano intensamente.

Tra i profili finiti nel mirino del Milan ci sono Romain Faivre e Julian Alvarez. L’esterno offensivo francese era già un obiettivo nell’ultima sessione estiva, ma la trattativa è sfumata quando sembrava vicina alla lieta conclusione. Invece l’attaccante argentino è un’idea degli ultimissimi mesi, ma ci sono tante concorrenti da fronteggiare.

Mercato Milan, il punto su Faivre e Alvarez

Faivre è stato protagonista ieri della vittoria per 4-0 del Brest contro il Lens. Ha regalato l’assist-gol del raddoppio e segnato la rete del tris della sua squadra. Il 23enne è salito a quota 5 gol e 5 assist in 13 presenze collezionate in questa Ligue 1 2021/2022. Tre marcature nelle ultime 4 partite di campionato.

Il Milan continuano a monitorare Faivre, però non è chiaro se ci sarà un nuovo assalto a gennaio. Le recenti dichiarazioni del giocatore hanno messo un po’ in imbarazzo il club. Il Brest non aveva autorizzato l’intervista fatta dal proprio tesserato, che non ha nascosto il desiderio di vestire la maglia rossonera.

Per quanto riguarda Alvarez, anche lui ha segnato nell’ultimo turno di campionato. La sua rete ha permesso al River Plate di battere la Platense 1-0 in trasferta. Si tratta del sedicesimo gol in 16 partite nella Superliga 2021. L’attaccante 21enne non smette più di segnare.

Com’è noto, il suo contratto scade a dicembre 2022 e prevede una clausola di 20 milioni di euro (diventano 25 negli ultimi 10 giorni di mercato). Ci sono diverse società interessate a comprarlo già a gennaio, non sarà facile assicurarselo. Julian non vuole andarsene a parametro zero, servirà pagare i soldi della clausola per acquistarne il cartellino dal River Plate. Il Milan è vigile sul calciatore sudamericano, ma oggi è difficile dire se vorrà fare l’investimento richiesto.