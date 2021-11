Milan, 40 milioni per il super colpo: fissato il prezzo

Il Milan se davvero vuole mettere le mani sul calciatore di proprietà del Napoli dovrà mettere sul tavolo 40 milioni di euro. Il club azzurro ha fissato il prezzo e le squadre interessate non mancano

Le dichiarazioni rilasciate in Messico hanno fatto storcere il naso ai tifosi ma anche al Napoli. Hirving Lozano ha poi provato a rimediare, con lungo post, facendo capire di trovarsi bene in città e con gli azzurri, ma è evidente di fronte alla giusta offerta il club di Aurelio De Laurentiis non si opporrebbe alla sua cessione.

In passato il calciatore classe 1995 è stato accostato anche al Milan. E’ un profilo che piace parecchio a Paolo Maldini ma al momento ci sentiamo di escludere un ritorno di fiamma. Lozano ha un contratto lungo, fino al 30 giugno 2024 ed è dunque il Napoli a fare, come è giusto che sia il prezzo.

Leggi anche:

Prezzo e concorrenza

Così come confermano in Spagna, per lasciarlo partire gli azzurri vorrebbero non meno di 40 milioni di euro. Una cifra decisamente importante che per un calciatore, che in Campania ha vissuto un’avventura, fin qui, di alti e bassi.

L’anno scorso, l’ottimo avvio di stagione, gli ha permesso di raggiungere la doppia cifra, realizzando addirittura 15 gol. Ma nella seconda parte, da febbraio in poi, ne ha realizzati solo 2 in Serie A, degli 11 totali.

Quest’anno Spalletti lo sta alternando molto con Politano e fin qui sono tre i centri, di cui due nel massimo campionato italiano.

Le squadre interessate a lui, comunque non mancano: Lozano piace in Inghilterra e in Spagna: Arsenal, Manchester United, Siviglia e Atletico Madrid, come riporta TodoFichajes, sarebbero pronte a far sul serio.