Milan, Camarda continua a stupire: tre gol all’Inter!

Il Milan Under 15 può contare in squadra un vero prodigio: nove gol in sei presenze per un 2008 che sa di futuro prosperoso!

È vero che Paolo Maldini e Frederic Massara sono alla costante ricerca di nuovi talenti in giro per il mondo. L’obiettivo è quello di aggiungere in rosa prospetti di qualità a prezzi modici, ma è altrettanto vero che il Milan può permettersi di guardare in casa propria per scovare giovanissime promesse del calcio.

L’ultimo finito sotto i riflettori è Francesco Camarda, attaccante prodigio del Milan Under 15 che sta stupendo a suon di gol. Si tratta di un classe 2008 dalle notevoli qualità offensive. In pratica, Camarda è uno che sorprende poco, e per questo va a segno ad ogni gara. In questa stagione, sei presenze e nove gol. In pratica, l’attaccante 13enne ha realizzato almeno una rete ad ogni partita dell’attuale stagione.

Un vero cecchino delle porte avversarie! Con la giusta mentalità e il giusto impegno potrà sicuramente affermarsi come candidato al Milan del futuro. Nell’ultima di campionato, Camarda è stato assoluto protagonista. Nel derby dei Giovanissimi Nazionali Under 15, Francesco ha realizzato una fantastica tripletta, consentendo alla sua squadra di portare a casa i 3 punti. 1-3 il risultato finale tra Inter e Milan Under 15!

Insomma, sembra fare tutto lui, Camarda! E sicuramente se ne sentirà parlare ad ogni stagione sempre più.

Leggi anche:

Chi è Camarda: caratteristiche e numeri

Francesco Camarda arriva direttamente dall’U14 rossonero. Calcisticamente è nato al Milan. Dal 2014 ne fa parte e rappresenta la sua squadra del cuore. Ha un buon potenziale fisico, dovuto anche al fatto che pratica la Kick Boxing, sport che gli consente di acquisire più facilmente velocità e resistenza.

Come la maggior parte dei giocatori della sua età, coltiva il sogno di esordire un giorno in Serie A e far parte dei convocati in Nazionale come più volte ha dichiarato in diverse interviste.

È un attaccante che fa del gioco aereo e della prestanza fisica le sue migliori caratteristiche. L’incisività sotto porta e la leadership gli hanno permesso di scalare in fretta le gerarchie all’interno delle giovanili rossonere, al punto di approdare nell’U15 a soli 13 anni.

Camarda sta stupendo tutti grazie alla realizzazione di numeri esorbitanti: sino ad oggi, ha collezionato ben 489 gol in 91 partite, ovvero 5,5 gol di media a partita.