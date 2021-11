Milan, Maignan accelera per il rientro: già fissato l’obiettivo

Mike Maignan è la buona notizie delle ultime ore in casa Milan. Il portiere sembra sempre più vicino a rientrare in campo.

I tempi di recupero andranno rispettati, perché un’operazione al polso è sempre qualcosa di delicato, soprattutto per un portiere. Ma sul fronte Mike Maignan arrivano ottime notizie.

Il numero 16 del Milan ieri ha indirettamente annunciato la sua piena guarigione post-operatoria. Il club rossonero ha infatti pubblicato le sue prime foto di allenamento tra i pali, durante la sessione domenicale di Milanello.

Ciò non significa che Maignan sia già pronto per giocare, bensì che è cominciata l’ultima fase di recupero, quella che riguarda la sensibilità del braccio e del riacquisire prontezza sul campo. Insomma, il count-down è già stato avviato.

Maignan vuole esserci per Milan-Napoli

Il messaggio lanciato dal Milan ieri suona quasi come una risposta alla ‘papera’ di Tatarusanu contro la Fiorentina. Una volontà di tranquillizzare i tifosi rossoneri, preoccupati per la gestione della porta nelle prossime gare.

Maignan dunque sta bruciando le tappe ed in molti lo attendono a braccia aperte. Il francese era stato in grado fin dalle prime giornate di far dimenticare l’addio polemico di Gigio Donnarumma a suon di parate e prestazioni sicure. Un feeling interrottosi per via del polso malandato che lo ha costretto ad operarsi.

Lo staff medico del Milan valuterà i suoi progressi giorno per giorno, ma come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Maignan si è già dato un obiettivo: vuole tornare tra i pali in tempo per Milan-Napoli del 19 dicembre, big match di alta classifica prima della sosta natalizia. Se l’ex Lille dovesse continuare a lavorare con questi ritmi e risultati, non sarebbe così folle pensare di ritrovarlo in campo ben prima della fine del 2021.