Mourinho regala le scarpe da 800 euro a Felix: sorpresa rovinata da una frase – VIDEO

Josè Mourinho ha mantenuto la promessa regalando il costoso paio di scarpe a Felix Afena-Gyan. Peccato che il momento sia stato rovinato da una frase pessima!

Prestazione stupefacente quella di Felix Afena-Gyan ieri sera, in Genoa-Roma. Subentrato nel secondo tempo, il ghanese ha spaccato una gara bloccata sullo 0-0, segnando una meravigliosa doppietta. Un successo incredibile per un classe 2003, destinato a rimanere saldo tra le gerarchie di Mourinho.

È stato proprio il tecnico portoghese a credere in lui, preferendolo addirittura a Zaniolo nei cambi contro il Genoa. A fine gara, lo Special One ha rivelato ai microfoni dei giornalisti che avrebbe comprato un costoso paio di scarpe ad Afena, un modello che il giocatore desiderava da tantissimo tempo. Insomma, una più che meritata ricompensa!

Già oggi, il tecnico giallorosso ha mantenuto la promessa presentando a Felix le famose scarpe da circa 800 euro. Il momento del regalo è stato ripreso e diffuso sui social. Un bel momento aggiungeremmo! Si può notare il ghanese notevolmente imbarazzato ed emozionato, che abbraccia più volte Mourinho ringraziandolo.

Peccato, però, che la bella scena sia stata rovinata da una pessima frase che si percepisce in sottofondo: “Va che dentro ci stanno le banane”. Chiara espressione facente riferimento al colore della pelle di Afena-Felix, e che in quel contesto, come in qualsiasi altro, poteva e andava evitata.