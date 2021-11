Calciomercato Milan, caccia all’esterno | Ostacolo Fiorentina!

Due dei tanti profili accostati al Milan sembrano interessare anche alla Fiorentina, che ha serie intenzioni di scipparne almeno uno ai rossoneri

Potrebbe non essere terminata la sfida cominciata sul campo tra Milan e Fiorentina. Il primo round, quello in cui importano le reti segnate, se lo sono aggiudicati purtroppo i viola.

La squadra di Italiano infatti ha fatto lo sgambetto a quella di Pioli, costringendo i rossoneri alla prima sconfitta stagionale in campionato. Il duello tra i due club, però, sembra destinato a continuare ed a spostarsi sul fronte calciomercato. La società del presidente Commisso infatti è interessata a due calciatori su cui il Milan vigila ed ha già chiesto informazioni.

La Fiorentina ci prova

Sono ormai diverse stagioni e diverse sessioni di calciomercato che il calciatore italiano Domenico Berardi viene accostato al Milan. La dirigenza rossonera non ha mai nascosto che si tratta di un giocatore interessante, che per caratteristiche tecniche può essere molto utile come esterno nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli.

La Fiorentina però sembra intenzionata ad intromettersi ed a provarci. 20 sono i milioni che i viola vorrebbero spendere per assicurarsi le prestazioni di Berardi, cifra però ritenuta insufficiente dalla società proprietaria del suo cartellino, vale a dire il Sassuolo. Gli emiliani vorrebbero infatti ricavare da una sua possibile vendita almeno 30 milioni di euro.

La Fiorentina non intende arrivare a 20 milioni per Berardi, il Sassuolo lo valuta almeno 30. Ikoné l’alternativa. Trattativa molto avanzata con il Lille — Niccolò Ceccarini (@NickCecca) November 22, 2021

Ma non è finita qui: Commisso, se non dovesse riuscire a convincere i neroverdi, potrebbe piombare su un altro calciatore che è stato (e magari lo è ancora) un obiettivo del Milan. Parliamo di Ikonè, attualmente in forza al Lille, che potrebbe finire in Italia ma non con la maglia rossonera. Stando a quanto riportato dal giornalista sportivo Niccolò Ceccarini la trattativa con i francesi sarebbe già ad un ottimo punto, e magari si potrebbe chiudere già a gennaio.