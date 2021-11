Gazidis è tornato a Casa Milan: il video messaggio

Una fantastica notizia arriva da Casa Milan! L’AD Ivan Gazidis è tornato a Milano ed è già operativo. Il suo videomessaggio all’ambiente rossonero

Finalmente, l’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis è tornato a Milano. Dopo la malattia e le dovute cure, il noto manager è volato da New York al capoluogo lombardo e ha ripreso posto a Casa Milan. Una notizia che rende felice il club e tutto l’ambiente rossonero.

Non appena arrivato nella sede del Diavolo, Ivan Gazidis ha rilasciato un bellissimo videomessaggio agli addetti ai lavori e ai tantissimi tifosi rossoneri. L’AD ha ringraziato tutti per il caloroso supporto durante i mesi difficili della malattia.

Di seguito alcune delle parole pronunciate da Gazidis:

“Vorrei innanzitutto ringraziarvi dal profondo del cuore per il vostro sostegno, la vostra vicinanza, per tutti i messaggi che hanno fatto una grande differenza per me e per la mia famiglia. Non lo dimenticherò mai. Ho imparato cos’è la famiglia Milan”.

Ecco l’intero videomessaggio di Ivan Gazidis pubblicato sui social dai colleghi di Radio Rossonera: