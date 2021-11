Fiorentina-Milan, la Lega Serie A multa i due club: Il motivo

La Lega Serie A ha sanzionato sia la Fiorentina che il Milan per un preciso errore commesso durante la gara di sabato sera

A parte l’amaro risultato, il Milan è tornato a casa da Firenze con un’ammenda da parte della Lega Serie A. In realtà, non soltanto il club rossonero è stato multato, dato che pure la Fiorentina di Commisso ha ricevuto la medesima punizione.

In soldoni, la Lega ha multato i due club per aver ingiustificatamente ritardato di circa un minuto il fischio d’inizio della gara di sabato sera, giocata all’Artemio Franchi di Firenze. L’errato comportamento è stato sanzionato come responsabilità oggettiva.

Fiorentina e Milan dovranno quindi sborsare 2 mila euro ciascuno per sanare la multa ricevuta. Il provvedimento è stato pubblicato e reso noto sul sito ufficiale della Lega Serie A.