Infortunio Tomori, Pioli: “Problema muscolare” | Rientro rinviato?

Il difensore ha un problema all’otturatore. Lo staff rossonero farà di tutto per rimetterlo a disposizione del tecnico già per domenica contro il Sassuolo.

Nella conferenza di stampa di oggi, in vista del match contro l’Atletico Madrid, il tecnico Stefano Pioli ha avuto modo di fare chiarezza sulle condizioni del suo difensore, Fiyako Tomori.

L’allenatore emiliano ha parlato del difensore inglese, fermatosi alla viglia della trasferta di sabato scorso contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Tomori non ci sarà neanche per il match di Champions League contr l’Atletico, in programma domani sera al Wanda Metropolitano. Sulle sue condizioni e sul suo rientro Pioli ha risposto così: “Proviamo a recuperarlo per domenica. Dal problema all’anca è arrivato un problema all’otturatore, un muscolo che gestisce il movimento dell’anca”.

L’assenza dell’ex Chelsea si è rivelata pesantissima nel match contro i viola, vista anche la prestazione opaca di Gabbia. Un suo ritorno già domenica per la gara casalinga contro il Sassuolo è quindi molto importante, ma la situazione è in divenire e se ne saprà di più nei prossimi giorni. Pioli ha poi fatto chiarezza anche su Romagnoli, in panchina sabato scorso ma in piena salute. Il difensore romano è regolarmente a disposizione e può giocare anche domani sera.