Milan, pronta l’offerta di rinnovo per la stella rossonera: i dettagli

La dirigenza del Milan lavora ai rinnovi per i calciatori con cui si vuole proseguire nel futuro: dopo Theo Hernandez tocca ad un altro

Con la volontà di non vedere più casi come quelli di Donnarumma, Chalanoglu e Kessie, il Milan tende a tutelarsi e a chiudere con largo anticipo le trattative di rinnovo.

E’ successo proprio questo nel caso, ad esempio, di Simon Kjaer. Il danese andava in scadenza nel prossimo giugno ma ha già firmato il nuovo contratto con i rossoneri di Stefano Pioli. Lo stesso vuole fare la dirigenza con Theo Hernandez. Il suo attuale accordo non termina a breve, ma nonostante questo Maldini e Massara hanno intenzione di chiudere al più presto il rinnovo.

A quanto pare questa nuova tattica non sarà applicata solo con Theo Hernandez, ma anche con altri calciatori che secondo la società rappresentano il futuro del Milan. Ecco perché, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport stamattina, si sta già lavorando per trovare un accordo per proseguire il rapporto lavorativo e calcistico con Rafael Leao.

Il portoghese potrebbe legarsi in rossonero addirittura fino al 2026, dunque altri cinque anni da adesso. Oltre il prolungamento previsto anche un adeguamento dal punto di vista economico. Attualmente Leao percepisce uno stipendio di due milioni di euro annui, una cifra che potrebbe notevolmente alzarsi dato l’ottimo rendimento in questo momento del calciatore milanista.